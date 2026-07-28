Jedan od heroja fudbalske reprezentacije Španije, Mark Kukurelja, bio je zaslužan za osvajanje čuvene "boginje", do koje je crvena furija došla drugi put posle 2010. godine, kada su postali prvaci sveta u Južnoj Africi.

Kukurelja je pre početka prvenstva sveta dao obećanje da će istetovirati lik selektora Španije Luisa de la Fuentea, ukoliko Španci osvoje trofej namenjen najboljoj svetskog reprezentaciji.

Španija je pobedila u finalu Argentinu rezultatom 1:0, golom Ferana Toresa u drugom produžetku, pa je tako bilo jasno da će Kukurelja morati da ispuni dato obećanje, a do toga je i došlo.

Španski igrač je kratkom porukom na društvenim mrežama potvrdio da nije odustao od svog plana.

-Obećanja se moraju ispuniti - napisao je.