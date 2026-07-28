Posle pobede od 4:0 u prvom meču, crveno-beli će imati priliku da nastave tradiciju ubedljivih trijumfa protiv klubova iz Severne Irske i ponove isti rezultat po četvrti put.

Prvi put Zvezda je slavila rezultatom 4:0 protiv predstavnika Severne Irske u sezoni 1991/92, kada je u Kupu evropskih šampiona savladala Portadaun, a zanimljivo je da je i revanš koji je odigran na gostujućem terenu završen identičnim rezultatom. Na gostovanju je Crvena zvezda ponovo slavila sa 4:0, a mrežu rivala tada su zatresli Pančev, Radinović i Ratković koji se dva puta upisao u strelce.

Gotovo 35 godina kasnije Zvezda je ponovo zabeležila poker protiv šampiona Severne Irske. U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ove sezone fudbaleri Crvene zvezde su na gostovanju savladali Larn rezultatom 4:0. Golove su postigli Vasilije Kostov, Čam i Bruno Duarte, dvostruki strelac na utakmici.

Pred izabranicima Dejana Stankovića sada je prilika da u sredu 29. jula od 20 časova potvrde plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona i nastave tradiciju pobeda od 4:0 protiv timova iz Severne Irske.