Zlatan Ibrahimbegović, jedan od najuspešnijih kajakaša sa prostora bivše Jugoslavije i prvi Banjalučanin koji je nastupio na Olimpijskim igrama.

Ibrahimbegović je rođen 18. marta 1948. godine, a vrhunac karijere dostigao je 1972. godine kada je kao reprezentativac Jugoslavije učestvovao na Olimpijskim igrama u Minhenu.

Tokom bogate karijere bio je redovan učesnik svetskih prvenstava. Nastupao je u Bur Sen Morisu u Francuskoj (1969), Meranu u Italiji (1971), Muotatalu u Švajcarskoj (1973) i Skoplju (1975).

Za ostvarene rezultate proglašen je za najboljeg sportistu Bosanske Krajine u izboru Glasa 1971. godine, a u više navrata nalazio se među deset najboljih sportista Krajine.

Iako je godinama živeo u Australiji, gde je radio kao trener nacionalne kajakaške reprezentacije, Ibrahimbegović je redovno dolazio u Banjaluku. Poslednji put je grad na Vrbasu posetio 2019. godine, kada je predvodio reprezentaciju Australije na jednom od međunarodnih takmičenja.

Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne ljubitelje sporta, koji će ga pamtiti kao jednog od pionira banjalučkog i jugoslovenskog kajaka.