Košarkaška reprezentacija Srbije starosti do 18 godina pobedila je večeras Dansku u poslednjem meču grupne faze takmičenja na Eurobasketu, tako da je zauzela drugo mestu u Grupi B iza selekcije Turske i tako je saznala sa kim će igrati u osmini finala ovog takmičenja.

Propozicije takmičenja kažu da svi timovi idu dalje u nokaut fazu, a tamo se Srbija ukršta sa grupom A, u kojoj joj sleduje tim koji je ostvario treće mesto. To je selekcija Grčke.

Heleni su završili iza Izraela koji je bio prvoplasirani sa skorom 3-0, odnosno Francuske koja je bila druga sa 2-1. Grčka je upisala samo jednu pobedu i to nad Austrijom, ali je danas izgubila sa samo jednim poenom razlike od Francuske što poziva na ogroman oprez.

Što se tiče Srbije, ostaje da se vidi stepen povrede Vuka Danilovića, koji je izašao sa terena početkom treće deonice. Naš najbolji košarkaš do sada na ovom prvenstvu se uhvatio za nogu i potom se nije vraćao na parket.

Meč sa Grčkom igra se u sredu, a organizatori tek treba da utvrde konačnu satnicu za mečeve u Trentu i Roveretu.