Košarkaški reprezentativac Danske Ife Lundberg produžio je ugovor sa Makabijem, saopštio je danas klub iz Tel Aviva.

U saopštenju se navodi da je danski košarkaš potpisao novi, trogodišnji ugovor sa Makabijem.

Lundberg (31) je u Makabi stigao u novembru prošle godine iz Partizana. On je prošle sezone za ekipu iz Tel Aviva u Evroligi prosečno beležio 11 poena i 3,6 asistencija po meču.

-Izuzetno sam uzbuđen što nastavljam ovo putovanje sa Makabijem. Ovo je mesto na kojem mogu da ostvarim svoj puni potencijal i pomognem timu na najbolji mogući način. Ovo je sjajna prilika da se borim za titulu u Evroligi - rekao je Lundberg, preneo je zvanični sajt kluba.

Lundberg je pre Makabija i Partizana igrao za CSKA, Virtus iz Bolonje, Finiks, Zjelonu Goru, Tenerife, Manresu, Horsens, Herlev i Falkon.