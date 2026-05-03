Nekadašnji košarkaš Partizana Ife Lundberg sve je bliži potpisivanju novog ugovora sa Makabijem.

Dugo traju pregovori između "ponosa Izraela" i Danskog košarkaša,a dogovor je na pomolu, tako da bi Lundberg i naredne sezone mogao da nosi dres ekipe Makabija.

Trener Oded Kataš veoma ceni kvalitete Lundberga i želi da ga vidi u svojoj ekipi i naredne sezone, gde Makabi ima želju da promeni sastav za novu takmičarsku godinu.

Kako pišu izraelski mediji, Lundbergu je ponuđeno oko 1,2 miliona dolara po sezoni.

Ove sezone je u Evroligi odigrao devet mečeva i u proseku imao 11 poena.