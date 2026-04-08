- Klub je uložio ogromne napore da obezbedi Katašu ugovor bez presedana - najveći ugovor za glavnog trenera u istoriji Makabija iz Tel Aviva. Novim ugovorom Kataš će postati trener sa najdužim stažom u više od pet decenija - navodi se u saopštenju Makabija, koji nije naveo finansijske detalje.

Tokom prethodne tri sezone, Kataš je predvodio Makabi do dve šampionske titule u Izraelu, dva Kupa i dva plej-ofa u Evroligi.

U obe evroligaške serije, Makabi su delila nekoliko minuta od plasmana na fajnal-for, piše u saopštenju.

- Srećan sam i počastvovan što ću nastaviti da vodim prestižan klub Makabi iz Tel Aviva još mnogo godina. Za mene je ovo važan trenutak, uključuje ponos i veliku odgovornost. Shvatam da ovo nije samo glas poverenja već i velika posvećenost profesionalizmu, stabilnosti i kontinuitetu, sve to je neophodno za uspeh svake organizacije, a svakako i za Makabi Tel Aviv - rekao je Kataš, saopštio je klub.

Trener je zahvalio vlasnicima, saradnicima u stručnom štabu i igračima na saradnji i rekao da su uspesi ostvareni zajedničkim radom i posvećenošću.

- Priču o Makabiju nije napisala jedna osoba. Vlasnici ovog kluba, zajedno sa mnogim drugima tokom godina, pisali su je i nastavljaju da je pišu. Ponosan sam što sam deo ove priče i srećan sam što ću nastaviti da budem deo nje i u godinama koje dolaze.

Predsednik Makabija Šimon Mizrahi rekao je da je želja za nastavkom saradnje bila obostrana, zbog čega je dogovor brzo postignut.

- Sa zadovoljstvom objavljujem da posle četiri sezone u kojima je Kataš bio glavni trener, uključujući otprilike tri izazovne sezone u kojima je ekipa igrala van Izraela u Beogradu zbog bezbednosne stuacije, bilo sasvim prirodno i prikladno da Oded, koji je odrastao u klubu, nastavi ulogu najmanje tri naredne sezone - naveo je Mizrahi.