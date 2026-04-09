Prvi čovek UFC-a Dejna Vajt saopštio je vesti koje će obradovati sve ljubitelje MMA sporta u Srbiji. Najprestižnija organizacija mešovitih borilačkih veština stiže u našu zemlju!

On je na taj način potvrdio ranije spekulacije o organizaciji događaja u srpskoj prestonici, ali dosad nije bilo zvanične potvrde.

- Nastavljamo da pravimo dogovore širom sveta, putovaćemo više. Novi dogovor imamo sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, idemo i u Srbiju - otkrio je Dejna Vajt.

Detalji spektakla još uvek nisu poznati, ali je za očekivati da će se u okragonu pred domaćom publikom naći neki od naših najboljih fajtera poput Aleksandra Rakića, Uroša Medića, Duška Trifunovića.