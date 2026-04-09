Čukarički je osvojio bod protiv Partizana (0:0) prošle nedelje i osigurao mesto u plej-ofu Superlige, ali to ne znači da će izabranicima trenera Marka Jakšića faliti motiva u nastavku takmičenja.

Brđani, naime, danas od 19 časova na Banovom brdu dočekuju Radnički iz Kragujevca u derbiju sredine tabele.

- Naša je obaveza da na svakoj utakmici idemo na pobedu, pogotovo na domaćem terenu. Gledamo samo sebe i imamo cilj da osvojimo što više bodova do kraja sezone, nije isto biti šesti ili osmi na tabeli. Znamo vrednosti i kvalitet protivnika, po imenima to je sastav koji zaslužuje plej-of. Kragujevčani na tabeli zauzimaju lošije mesto od očekivanog. Sa respektom ulazimo u utakmicu, ne potcenjujemo rivala, ali i ne precenjujemo, jer verujemo u sebe - kazao je da uoči meča Marko Jakšić, šef stručnog štaba Čukaričkog.

Imaće nekoliko dilema pred ovaj meč Jakšić, najviše zbog kadrovskih problema.

- Andreja Stojanović će morati da odradi kaznu zbog isključenja u meču protiv Partizana, a imamo još igrača pod upitnikom zbog povreda. Na teren će izaći jedanaest najspremnijih pojedinaca u datom trenutku. Nećemo kalkulisati, na raspolaganju nam je veći broj prvotimaca i nadamo se nastavku serije pozitivnih rezultata - zaključio je Jakšić.