Uz učešće blizu 1.500 devojčica i dečaka iz Severne Makedonije, Bugarske i Srbije, u Vranju je održan sedmi međunarodni mini-basket festival „Srećno detinjstvo“ u organizaciji KK Panteri. S obzirom na broj učesnika igralo se, osim u gradskoj sportskoj hali, na još osam terena.

Marjan Stanojković, predsednik i trener u vranjskom klubu izrazio je zadovoljstvo zbog velikog odziva i posebno istakao primer skopskog MVP, koji je na turnir doputovao s 200 učesnika.

Rade Georgijevski, predsednik Mini-basket saveza Srbije, ocenio je da naša košarka ne treba da se boji za budućnost, dok je Nenad Đorđević, u Gradskom veću Vranja zadužen za sport, naglasio da je Mini-basket festival jedna od najlepših manifestacija u gradu pod Pržarom.

Interesantno je da su i pored toga što je bilo ekipa iz Sofije i Tetova, na primer, učesnici iz najudaljenijih gradova su bili Zekas 75 iz Rače i jagodinski Zenit. Posebno toplo su pozdravljeni mališani Kosovskog pomoravlja iz Parteša. Naravno, najviše dece bilo je s juga Srbije - iz Leskovca, Bujanovca i ostalih gradova u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu.

Osmesi na licu zadovoljnih mališana bili su najbolja potvrda da je, da se izrazimo originalnim jezikom ovog kraja, u Vranje za decu ubavo igranje. Nema laganje.