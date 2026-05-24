F4 Evrolige u Atini je obeležen velikim organizacionim skandalom, nakon što deo navijača nije mogao da uđe na vreme u dvoranu ili nije dobio mesta koja je platio, što je izazvalo oštre reakcije i mogućnost tužbi protiv organizatora.

Fajnal-for Evrolige ulazi u završnicu, a borba za trofej svela se na duel Olimpijakosa i Real Madrida u velikom finalu.

Međutim, ovogodišnji završni turnir u Atini neće ostati upamćen samo po vrhunskoj košarci, već i po ozbiljnim organizacionim problemima koji su obeležili polufinalni dan.

Najveće nezadovoljstvo izazvao je duel između Fenerbahčea i Olimpijakosa, kada deo navijača nije uspeo da uđe na vreme u dvoranu, što je pokrenulo lavinu reakcija.

Iz turskog kluba stigle su oštre optužbe na račun organizatora, uz tvrdnju da je reč o ozbiljnom propustu koji je bacio senku na čitav turnir, dok su iz OAKA centra takođe izrazili nezadovoljstvo i stali uz stav Fenerbahčea.

Sa druge strane, iz Evrolige je saopšteno da je problem nastao oko 187 ulaznica, ali i da je situacija ubrzo rešena i da su svi navijači na kraju uspeli da uđu u halu.

Ipak, prema informacijama sa lica mesta, deo gledalaca nije dobio mesta koja su platili, već su premeštani na druga, često lošija sedišta, što je dodatno podgrejalo nezadovoljstvo i otvorilo mogućnost pravnih postupaka protiv organizatora.

Zbog svega navedenog, organizacija završnog turnira u Atini mogla bi da dobije i sudski epilog, uprkos činjenici da je sportski deo Fajnal-fora na vrhunskom nivou.