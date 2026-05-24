Real je 2023. u Kaunasu poenima Serhija Ljulja tri sekunde pre kraja stigao do pobede 79:78 i osvojio rekordnu 11. evropsku krunu.

Trostruki prvak Evrope Olimpijakos je poslednju evropsku krunu osvojio 2013. godine pod vođstvom sadašnjeg trenera Jorgosa Barcokasa, i to pobedom baš nad Realom u finalu rezultatom 100:88, iako je u jednom trenutku bio u minusu od čak 17 poena.

U večerašnje finale Olimpijakos ulazi kao veliki favorit. Kako zbog činjenica da igra odlično cele sezone, da je bio najbolji tim regularnog dela Evrolige i da će imati ogromnu podršku sa tribina, tako i zbog kadrovske situacije u Realu koji je lišen pomoći povređenih visokih igrača Valtera Tavaresa, Aleksa Lena i Usmana Garube.

Očekuje se upravo zbog toga da centri Olimpijakosa predvođeni srpskim reprezentativcem Nikolom Milutinovom donesu prevagu.

Real je, međutim, pokazao da ove sezone može mnogo i kad je u poziciji autsajdera, pa se izabranici Serđa Skariola sigurno neće lako predati.

U tekućoj sezoni Olimpijakos je kod kuće pobedio 102:88, dok je Real kao domaćin bio bolji 89:77.