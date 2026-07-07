Batlerove odlične partije u prvoj sezoni skrenule su pažnju mnogih, a kako Meridian sport nezvanično saznaje, pojedini timovi iz Evrolige, ali i NBA, pokazali su interesovanje za njegove usluge.

Bivši košarkaš Jute, Oklahome, Vašingtona i Filadelfije, koji je pred početak minule sezone kratko branio i boje Los Anđeles Lejkersa, iza sebe ima 32 nastupa u elitnom evropskom takmičenju sa crveno-belima, uz prosek od 13,4 poena i 3,7 asistencija.

Po završetku sezone u ABA ligi, istakao je da bi voleo da ostane u redovima Crvene zvezde.

-Voleo bih i sledeće sezone da budem ovde. Proveo sam sjajno vreme u Beogradu. Ljudi su me prihvatili i pokazali mi mnogo ljubavi. Naravno, videću kakve ću opcije imati ovog leta, ali da – želim da ostanem - rekao je Džered Batler koji je u međuvremenu postao ogromna meta evroligaških i NBA timova.