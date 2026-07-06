Posle pobede nad BiH kapiten srpske reprezentacije Nikola Jokić je dobio pitanje o budućnosti u NBA ligi.

Nikola Jokić ima još dve godine aktuelnog ugovora sa Denver Nagetsima. U ovom trenutku se ne zna šta će biti sa njegovom daljom budućnosti. On sigurno ostaje u Koloradu naredne sezone što je i potvrdio medijima u Beogradu.

- Želim ceo život da budem u Denveru, na njima je da li će da mi ponude ili neće. Razlog toga je striktno biznis - kazao je Jokić.

On ima garantovan ugovor za narednu sezonu koji je vredan 59 miliona dolara. Posle toga ima klauzulu po kojoj može da ostane u timu, ali će izvesno pre narednog leta biti poznata Nikolina sudbina.