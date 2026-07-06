Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman ponovo je uzburkao strasti kontroverznom izjavom.

Prema njegovom mišljenju, Turska je nova "košarkaška sila Evrope" i zbog toga Srbija više nema pravo na taj epitet.

- Srbija vidi sebe na samom vrhu košarkaškog sveta. Pustite ih neka misle to. Mi smo ti koji su na vrhu. Pobedili smo ih sa Nikolom Jokićem na Eurobasketu. Pobedili smo ih dvaput u grupnoj fazi i prestigli ih sa 6 pobeda na prvom mestu - rekao je Ataman čija je reprezentacija završila ispred Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, s tim da su "orlovi" u tim mečevima bili drastično oslabljeni.