Italijanski teniser, Flavio Koboli, plasirao se u četvrtfinale Vimbldona pobedom nad Aleksom de Minorom rezultatom 3:0 (7:5, 7:6 (4), 6:3. Finalista Rolan Garosa pobedio je šestog igrača planete posle malo više od dva i po časa igre.

Deseti igrač planete se tako "osvetio" Australijancu za prethodna dva poraza u Melburnu i Beču pre dve godine.

Tako je Koboli ponovio najbolji rezultat na Vimbldonu, koji je ostvario i prošle sezone.

Sledeći protivnik će mu biti bolji iz meča Dimitrova i Ferija.