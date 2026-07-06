Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je danas u Londonu u osmini finala pobedila Amerikanku Ešlin Kruger 6:4, 6:4.



Meč je trajao jedan sat i 24 minuta. Kostjuk je 13. teniserka sveta, dok se Kruger nalazi na 102. mestu WTA liste.



Ukrajinska teniserka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv pobednice meča između Italijanke Džasmin Paolini i Čileanke Aleksandre Eale.



Plasman u četvrtfinale izborila je i Belgijanka Eliz Mertens, koja je danas u osmini finala savladala Čehinju Mari Buzkovu 6:4, 6:4. Mertens će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između Amerikanke Medison Kiz i Čehinje Linde Noskove.