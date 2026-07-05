Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina, izgubila je u finalu Svetskog prvenstva u Istanbulu od selekcije SAD-a rezultatom 107:81 (30:19, 27:26, 24:16, 26:20).

Amerika i jeste bila ogroman favorit ne samo na ovom meču, nego i na turniru, a "orlići" su ovim drugim mestom svakako napravili veličanstven uspeh.

Borili su se kao lavovi protiv ekipe koja nikada nisu izgubili utakmicu na Svetskim prvenstvima za igrače do 17 godina. Naši momci su pokazali da su budućnost srpske košarke.

Odlično su "orlići" otvorili meč u Istanbulu. Povela je naša ekipa sa 6:2, ali su onda Amerikanci pokazali zašto su neprikosnoveni favoriti na turniru.

Napravili su seriju od 11:0 i poveli sa 13:6. Nastavili su rivali Srbije da diktiraju ritam i uglavnom su održavali prednost, koja je se tu negde vrtela od oko 10ak poena razlike.

Taman kada su srpski košarkaši na startu druge deonice smanjili prednost protivnika i prepolovili je na -5 (29:34), Amerikanci ponovo imaju odgovor i odlaze na 29:41.

Pokušavali su "orlići" na sve načine da se vrate u igru, pre svega preko Kusturice i Likuća, koji su bili i glavne figure na ovom meču za naš tim...Ali, nekako uvek bi protivnik imao odgovor. Na trojku Srbije je uvek stizala odmah trojka i na drugoj strani...Srbija je gubila na poluvremenu -12 (45:57).

Treća deonica je i definitivno rešila pitanje pobednika. Samo je rasla prednost SAD-a, u jednom trenutku je bilo i +32 tokom poslednje deonice (63:95). Bilo je samo pitanje kojim će se rezultatom završiti utakmica. Na kraju, Amerika je zasluženo trijumfovala i osvojila zlato rezultatom 107:81. "Orlići" nemaju za čim da žale, ostvarili su veličanstven uspeh plasmanom u finale svetske smotre i osvajanjem srebra.

Najefikasniji pojedinac na ovoj utakmici bio je Nikola Kusturica koji je meč završio sa 37 poena i devet skokova, dok ga je pratio Lukić s 16. Kod rivala prvi strelac bio je Roser s 23 poena, dok je Bumtje Bumtje stigao do dabl-dabl učinka od 20 poena i 15 skokova.

Australija je ranije danas pobedila Tursku rezultatom77:69 i osvojila bronzanu medalju.

Srbija - SAD (81:107)

Sudijje: Žulio Anaja (Panama), Ruben Vulkok (Australija), Alan dos Santos (Brazil)

SAD: Boman, Montgomeri, Dogtri, Kolins, Pejdž, Vilijams, Jang, Kroford, Blek, Butje Butje, Dempir

Srbija: Galić, Đurović, Stepanović, Simjanovski, Veselinović, Lukić, Šaponjić, Miladinović, Bjelica, Kusturica, Miličić, Pavlović

Četvrta četvrtina:

Kraj!

40. minut - Asistencija Kusturice za Miladinovića (81:105)

38. minut - Nezaustavljiv je Kusturica, njegov 35. poen, a onda i 37! (77:102)

37. minut - Kusturica je bio na liniji penala, pogodio je... (73:100)

36. minut - Samo je pitanje kojim će se rezultatom završiti utakmica, Luka Miladinović je sada pogodio (63:95)

33. minut - Sve ubedljivija prednost za Amerikance (61:89)

Treća četvrtina:

30. minut - Pred poslednjih deset minuta, Amerikanci imaju +20 (61:81)

28. minut - Velika prednost Amerike u ovim trenucima, nova trojka (57:76)

26. minut - Mora da reaguje Stevan Mijović, nije dobro, Amerika ide na +19 (54:73)

24. minut - Trojka za Kusturicu! Njegov 26 poen, ali odmah uzvraćaju Amerikanci trojkom (53:69)

23. minut - Druga trojka Butje Butje, onu prvu je pogodio od tablu u prvom poluvremenu...a onda trojka Lukića (50:66)

22. minut - Sjajan potez Petra Bjelice i zakucavanje Kusturice (47:61)

21. minut - Amerikanci poenima otvaraju drugo poluvreme (45:61)

Druga četvrtina:

20. minut - Pogađa Kusturica pod košem! Ali, neverovatno, Amerikanci ponovo pogađaju trojku preko Vilijamsa...(45:55)

19. minut - Ne predaje se ni Srbija...novi poeni u kontri (41:52)

18. minut - Nije bio obazriv Stepanović, kradu loptu Amerikanci i pogađaju u kontri (38:47)

17. minut - Ne daju Amerikanci nikako da se Srbija skroz približi, održavaju dvocifrenu prednost...(35:45)

16. minut - Miladinović je pucao penale, pogodio je drugo (35:43)

15. minut - Kusturica je pogodio prvo slobodno bacanje, drugo je pogodio, a na drugoj strani Butje Butje precizan, a onda i trojka Lukića! (34:43)

14. minut - Ponovo serija Amerikanaca, ovoga puta od sedam poena (29:41)

12. minut - Pejdž je na liniji penala, pogodio je oba puta, Srbija nije iskoristila napad, a Roser postiže deveti poen na meču za Amere, međutim, sjajna rola Nikole Kusturice, prepolovljena je prednost SAD-a, njihov selektor mora da reaguje tajm-autom (29:34)

11. minut - Evo je trojka! Lazar Miličić pogađa! Vraćaju se "orlići" u igru! (24:30)

Prva četvrtina:

10. minut - Trojka Miličića! Ali, ponovo Bovmen... (19:30)

9. minut - Bovmen je poentirao, idu Amerikanci na dvocifrenu prednost (16:27)

8. minut - Sjajni Matija Lukić! Pogodio je trojku uz faul! Realizovao je dodatno bacanje, a onda i trojka Rosera (16:23)

7. minut - Montogomeri nije imao nikakvih problema da postigne poene sa distance (11:19)

6. minut - Evo je trojka za "orliće", a pogađa je Simjanovski! (9:15)

5. minut - Povela je Srbija 6:2, ali je usledila serija Amerikanaca od 11:0

3. minut - Trojka Amerikanaca, Bumtjea (5:6)

2. minut - Dobar početak Srbije, "orlići vode sa 6:2, pogodio je Miladinović (6:2)

18.10 - Amerikanci su pobedili u polufinalu Australiju, dok je Srbija bacila na kolena domaćina Tursku

17.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Mundobasketa za košarkaše do 17 godina. Uz sport.alo pratite uživo iz Istanbula borbu za svetski tron između Srbije i SAD-a.