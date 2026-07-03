Pojavile su se neke najava, a Portugalac je o tome govorio posle utakmice.

- Moja budućnost u ovom trenutku nije važna. Imaću vremena, bilo da na kraju pobedimo ili izgubimo, da razgovaram sa porodicom i tada donesem najbolju moguću odluku. Više ne donosim odluke usijane glave, sada je sve mirno. Vreme je da uživam u današnjem danu.

Kapiten Portugala, kojeg je FIFA proglasila za igrača utakmice, analizirao je duel u izjavi za portugalske medije.

- Danas smo morali da znamo da patimo. Da biste osvojili takmičenje ovakvog nivoa, morate da umete da istrpite teške trenutke. Upravo je to bio slučaj u utakmici koja je bila veoma zanimljiva za gledaoce.

Ronaldo se osvrnuo i na susret sa Lukom Modrićem po završetku utakmice. Bio je vrlo blizak zagrljaj dvojice nekadašnjih saigrača iz Reala.

- Da, pozdravio sam se s njim. On je i dalje fudbalska legenda, a gotovo smo istih godina. Izuzetno poštujem Modrića zbog svega što i dalje radi u fudbalu - zaključio je Ronaldo o svom nekadašnjem saigraču iz Real Madrida.