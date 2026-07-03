-Čujem se sa Teom. Mnogo mi je drago, čestitao sam mu i čuli smo se nekoliko puta otkad je postao sportski direktor. Ja svoju Zvezdu baš strastveno pratim, košarku pogotovo. Nemam nikakve insajderske informacije niti se usuđujem da to pitam - rekao je najbolji teniser svih vremena prilikom razgovora na Vimbldonu.

Otkrio je i koga bi doveo u Zvezdu.

-Da bude realno ili nerealno? Vučević - rekao je Novak, a onda saznao da je crnogorski centar potpisao za Orlando. "E, pa dobro, onda nije realno", odgovorio je Đoković i propustio priliku da u prvi plan istakne nekog drugog košarkaša koji je dostupniji crveno-belima za narednu sezonu.

Istakao je i da želi domaće košarkaške u dresu Zvezde.

-Voleo bih... Iskreno, kao navijač, bio sam ponosan što je Zvezda do ove sezone imala pravi balans između domaćih i stranih igrača. U sezoni za nama to se promenilo. Jedan sam od onih koji smatra da mi treba da imamo više domaćih igrača u timu“, kaže Novak i dodaje: "Domaći igrači znaju šta predstavlja institucija za koju igraš. Kalinić, Dobrić, Davidovac, ranije Nedović, Lazić, Luka Mitrović... To su sve igrači koji mnogo vole Zvezdu. To se oseti na terenu i za nas navijače uzbuđenje je veće. Uz dužno poštovanje prema strancima, koji su izuzetno kvalitetni, neki su stvarno neverovatni, samo bih lično voleo više domaćih košarkaša.