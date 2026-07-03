Tri gola su im poništena, poslednji u 13. minutu nadoknade i to posle VAR intervencije.

"Sami smo se ubili, a sudijska ekipa postavila nam je omču. Izbor FIFA za igrača utakmice je sve rekao", piše kolega sa "Sportskih novosti".

Kolega iz "Večernjih" smatra da Hrvatska nije zaslužila ovaj poraz.

"Ostajete naši heroji, ovaj poraz niste zaslužili!"

"Šokantnu odluku sudije duboko u nadoknadi biće jako teško probaviti. Tako je malo falilo...", piše na sajtu "24sata.hr".

Novinar "Slobodne Dalmacije" ističe da su pojedini segmenti igre bili kobni.

"Velika šteta, ali sami smo krivi. Da se igra bez prekida i centaršuteva, Hrvatska bi bila prvak sveta".

Hrvatska je odigrala solidan meč, ali na kraju nisu uspeli da iznenade Portugal do kraja.