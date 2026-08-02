Nova verzija dresa reprezentacije Hrvatske pojavila se na društvenim mrežama, a jedan detalj je zapao navijačima za oko.

Prvo polje na dresu je belo. Verzija sa belom bojom vezuje se za ustaški grb režima tokom Drugog svetskog rata.

Zvanični grb Republike Hrvatske, usvojen 1990. godine, počinje crvenim poljem, dok je verzija sa belim prvim jedan od ustaških simbola.

Pitanje je da li je reč o namernom dizajnerskom rešenju ili propustu, mada je malo verovatno da niko u tamošnjem Fudbalskom savezu nije primetio skandalozan propust.

Mnogi se pitaju kako je ovakvo rešenje moglo da se nađe na dresu reprezentacije.

Ukoliko su fotografije autentične, teško je poverovati da tako uočljiv detalj nije prošao kroz više nivoa kontrole pre nego što je dospeo u javnost.

Grb s prvim belim poljem uveli su Ante Pavelić i njegove ustaše 1941. godine, a iz upotrebe je uklonjen nakon što su fašisti poraženi u Drugom svetskom ratu.