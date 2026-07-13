Slaven Bilić se vratio na klupu Hrvatske posle 14 godina, a imaće manju platu nego prethodnik Zlatko Dalić, koji je preuzeo UA Emirate.

Bilić (57) je napustio selekciju posle ispadanja u grupnoj fazi EP 2012. u Poljskoj, kada četiri boda u gripi sa Irskom, Italijom i Španijom nisu bila dovoljna za prolazak među osam.

Bilić se vratio trenerskom poslu nešto manje od dve godine posle otkaza u Al Fatehu u Saudijskoj Arabiji, u međuvremenu je odbio ponude, znajući da bi mu mogao doći poziv iz Hrvatske.

Bilić će imati bitno manji ugovor od prethodnika Dalića, koji je zarađivao oko milion i po evra godišnje neto, odnosno 2,16 miliona evra bruto. Neki izvori govore kako bi Slaven trebalo da zarađuje milion evra bruto.

Potpisaće ugovor na dve godine.

U stručnom štabu trebalo bi da se nađu Danilo Butorović. Dean Računica i Vatroslav Mihačić, te vrlo verovatno Vedran Ćorluka, a u kombinaciji je i Nikola Jurčević.

Stručna komisija HNS dala je zeleno svetlo i predložila Bilića Izvršnom odboru, koji je predlog i usvojio.