Dosadašnji štoper Partizana Nihad Mujaković karijeru će nastaviti u Turskoj. Kako piše "Meridiansport", njegov naredni klub biće novi superligaš Erzumspor.

Isti izvor navodi da će na račun crno-belih leći 400.000 evra.

Mujakić je u Humsku stigao 2024. godine iz Ankaragučua, a potom boravio na pozajmicama u Ejupu i Gacijantepu. Rukuvodstvo crno-belih iskoristilo je činjenicu da je pouzdani defanzivac ugovorom još vezan za klub, te 12 meseci pre isteka saradnje sklopilo dogovor sa kupcem iz Turske.