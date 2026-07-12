Jovo Lukić je dospeo u centar pažnje nakon što je postigao gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade na startu Svetskog prvenstva.

Napadač rođen u Šapcu je na meti nekoliko klubova. Ima ugovor sa rumunskim Klužom, ali nije isključena mogućnost prodaje u narednom periodu. To su informacije koje stižu iz Rumunije.

Navodno su za Lukića zainteresovani turski Bešiktaš, nemački klubovi Hofenhajm i Sent Pauli, kao i francuski Ren.

- Postoje razgovori oko Lukića, bilo je nekih ponuda koje smo odbili. Voleli bismo da ga zadržimo, ali ako dođe dobra ponuda onda će definitivno da ode - rekao je predsednik kluba Radu Konstantea za "Digi sport".