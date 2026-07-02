Protiv Kanade je pogodio, igrao je dobro, ali...

Junak Bosne i Hercegovine sa ovog Mundijala kao da je "u zemlju propao". Utakmica protiv SAD kao da je bila "nacrtana" za Lukića.

Ni ovoga puta nije bio u planovima selektora Sergeja Barbareza, koji je šansu dao nekim drugim igračima.

I da li se zbog toga i ogrešio o sjajnog Jova Lukića? Generalno gledano, sastav Bosne i Hercegovine nije mnogo toga pokazao, posebno ne u napadu. Kao da je bilo prostora za napadača koji je pokazao da je važan deo tima i da može mnogoda doprinese.

Bosna je ispala, a ostaje pitanje za selektora Barbareza šta se desilo sa Lukićem i zašto je jednostavno nestao...