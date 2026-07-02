Pripreme fudbalera Crvene zvezde u Austriji prilično su praćene, pre svega od strane skauta inostranih klubova koji su stigli kako bi uživo videli veliki broj igrača crveno-belih. Jedan od najzanimljivijih svakako da je Džej Enem. Mladi Holanđanin pokazao se kao kalibar za crveno-bele, pa je otkuplje od OFK Beograda.

Ipak, Štutgart se nameračio na nekadašnjeg igrača Venecije i voleo bi ga u svojim redovima. Kako piše "Maxbetsport", Nemci prate Enema na pripremama, a već je odbijena njihova ponuda od sedam miliona i dva miliona bonusa.

Na "Marakani" bi razmislili o prodaji, ali samo ako Nemci ponude ravno 10 miliona bez bonusa.

Enem je još u nokaut fazi Lige Evrope protiv Lila pokazao da je ozbiljno pojačanje i neko ko bi mogao da bude i startni špic. Uspeo je da tokom prolećne polusezone postigne šest golova i upiše dve asistencije u crveno-belom.