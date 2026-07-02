O porazu svoje selekecije govorio je Sergej Barbarez.

-Kada izgubite, uvek imate osećaj da je nešto nedostajalo. Nažalost, imali smo utakmicu pod kontrolom. Iz našeg poseda, gde smo dominirali, primili smo gol. U drugom poluvremenu smo pokušali da se vratimo. Ja zaista volim ove momke i žao mi je što nismo uspeli da napravimo novu istoriju - rekao je Barbarez.

Selektor je istakao da je ekipa ostavila veliki trag u prethodnim mečevima, posebno u duelima protiv Velsa i Italije, ali da je u ovom susretu nedostajalo i malo sportske sreće.

-Teško je stalno ponavljati takve utakmice. Dali smo sve od sebe, pokušali smo sve, ali nije išlo. Možda bi sve bilo drugačije da smo imali malo više sreće. Primili smo i drugi gol iz slobodnog udarca -dodao je.

Ostaje da se vidi da li će Barbarez ostati na klupi Bosne i u narednom ciklusu...