Senegalci su sve do same završnice imali utakmicu pod kontrolom. Golovima Habiba Dijare i Ismaile Sara stekli su prednost od 2:0, dominirali većim delom susreta i gotovo u potpunosti neutralisali napad Belgije.

Ipak, Romelu Lukaku je u 86. minutu smanjio zaostatak, da bi samo tri minuta kasnije Juri Tilemans doneo izjednačenje i odveo meč u produžetke. Potpunu dramu režirao je upravo Tilemans, koji je u petom minutu nadoknade drugog produžetka realizovao jedanaesterac dosuđen posle VAR intervencije i Belgiji doneo plasman u četvrtfinale.

Posle utakmice Garsija je istakao da je Senegal sam omogućio Belgiji da se vrati u meč.

-Senegal je u završnici izgubio svoju strukturu igre. Želeli su samo da sačuvaju prednost od 2:0, a to je, po mom mišljenju, bila velika greška. Time su nam dali samopouzdanje. Kada smo postigli prvi gol i smanjili na 2:1, utakmica se potpuno promenila. Znam takve ekipe i da se taktički raspadnu pred kraj utakmiceu - rekao je Garsija.

Da li vas ova izjava podseća na nekoga? Rade Bogdanović je nešto slično rekao, pa je nastao skandal svetskih razmera... Samo što je Garsija sve to upakovao malo bolje...