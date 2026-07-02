Novak Đoković je pobedio Stefanosa Cicipasa i tako prošao u treće kolo Vimbldona. Najbolji teniser svih vremena je odigrao odličan meč, a kasnije je na konferenciji za medije govorio o o budućnosti tenisa, povratku Serene Vilijams i drugim temama.

Đoković je ponovio da smatra da tenis mora da pronađe način da privuče mlađu publiku i da je vreme za određene promene u sportu.

- Postoji više načina da tenis napreduje. Moramo da razmišljamo o formatu takmičenja i pravilima na ATP i WTA turu. Pitanje je kako da privučemo nove i mlađe navijače, koji imaju kraći raspon pažnje. Tenis je dinamičan i uzbudljiv sport, ali mečevi nekada traju tri, četiri ili pet sati, što nije privlačno svima u vremenu kada ljudi imaju bezbroj sadržaja na ekranima. O tome se priča već 15 godina, ali malo toga se promenilo. Uvek sam spreman za razgovor i da iskoristim svoj uticaj kako bismo zajedno unapredili naš sport - rekao je Đoković.

Na pitanje da li bi pristao da tokom meča nosi mikrofon, kao što je slučaj u pojedinim drugim sportovima, srpski teniser nije bio oduševljen tom idejom.

- Na treningu nemam problem sa tim, ali tokom meča ne verujem da bih se osećao prijatno.

O rivalstvu sa Cicipasom.

- Mislim da Stefanos trenutno nije u formi u kojoj je bio kada je bio među pet najboljih na svetu i igrao finala grend slemova. Vidi se da još traži samopouzdanje. Danas sam podigao nivo svoje igre, a on nije odigrao najbolje što može i to je bilo dovoljno za pobedu u tri seta - objašnjava Novak.

Posebno emotivno Đoković je govorio o povratku Serene Vilijams na teren.

- Ono što Serena radi je neverovatno i istorijsko. Oduvek sam bio njen veliki navijač. Ljudi zaboravljaju da ima 44 godine, da je rodila dvoje dece i da godinama nije igrala. Umesto kritika, trebalo bi da uživamo u tome što jedna od najvećih svih vremena ponovo igra tenis. To je ogroman poklon za naš sport. Nadam se da ćemo je gledati još mnogo puta, možda već na US openu.

Imao je dva pada tokom meča, istakavši da je to sastavni deo igre na travnatoj podlozi.

- Na travi se pada više nego na bilo kojoj drugoj podlozi. Kada je krov zatvoren, teren postaje još klizaviji zbog vlage. Imao sam sreće da se nisam ozbiljnije povredio. Takve stvari ne mogu da se predvide niti u potpunosti spreče.

Poručio je da bi voleo da naredni meč odigra na otvorenom.

- To je jednostavno moja želja. Do sada nisam imao priliku da igram na otvorenom i nadam se da će se to uskoro promeniti - zaključio je Đoković