Advokati su tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi što pre krenuli svako svojim putem.

Ana i Švajni imaju trojicu sinova, a nemački mediji su preneli da odlukom španskog suda Bastijan po detetu mora da plaća 15.000 evra mesečno.

Ali, navodno neslaganje oko alimentacije, jer Nemac traži promenu ranijeg dogovora, razlog je što se proces razvoda odužio, ili samo jedan od razloga.

Ana i Bastijan navodno trenutno ne mogu da se dogovore oko toga ko bi i koliko trebalo da plaća alimentaciju, pa proces razvoda tapka u mestu.

-Kada je izdržavanje deteta sporna tačka u razvodu, često se ne radi samo o novcu, već potencijalno o povređenim osećanjima. To je često razlog kada su roditelji toliko bogati da novac u suštini nije problem - piše portal Bunte.

Kada su podneti papiri za razvod delovalo je da će proces biti jednostavan i brz. Ali, sve se odužilo jer obe strane nisu podnele potrebna dokumenta porodičnom sudu. Nije jasno ko je odgovoran. Prema izvorima bliskim bivšem paru, kako prenosi pomenuti portal, problem vezan za alimentaciju je glavna tačka spora. Bivša teniserka i nekadašnji fudbaler imaju potpuno različita mišljenja.

-Bivši sportski par deli starateljstvo nad decom. Taj deo dogovora savršeno funkcioniše jer vole svoje sinove i ne žele da pate zbog razvoda roditelja. Ali, deo dogovora o alimentaciji ne funkcioniše. Preliminarni dogovor, prema kojem Bastijan plaća mesečni iznos od 15.000 evra po sinu biće opet predmet pregovora. Nemac plaća alimentaciju, ali želi da promeni sadašnji dogovor. Ne želi sam da snosi teret, jer i njegova bivša supruga poseduje značajno bogatstvo - piše pomenuti izvor.