- Znate li šta mi je Zlatan rekao? Poručio mi je da nikada ne šišam kosu, jer se u njoj krije moja snaga. Šta sam drugo mogao da uradim? Morao sam da ga poslušam, zar ne? - izjavio je Haland.

Nedugo zatim ovu priču potvrdio je i sam Ibrahimović, koji je objasnio da je i tokom igračke karijere verovao u simboliku duge kose i da ju je smatrao svojevrsnom amajlijom.

- Zaista sam verovao u te stvari dok sam igrao. Kada bi mi sve išlo od ruke, nosio sam rep. Sećam se kada se Haland tek pojavio. Imali smo istog menadžera koji je, nažalost, preminuo pre nekoliko godina. Video sam ga sa tim dugim repom, a Mino mi je tada rekao: ‘Slušaj, u njemu vidim Zlatana’. Odgovorio sam mu da mu poruči da zadrži tu kosu, jer će ga ona odvesti tačno tamo gde želi da stigne - ispričao je Ibrahimović.

Legendarni Šveđanin se tom prilikom prisetio i razgovora sa pokojnim menadžerom Minom Rajolom iz perioda kada je Erling tek počinjao da gradi ime na najvećoj fudbalskoj sceni.