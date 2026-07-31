Fudbalska reprezentacija Norveške, oduševila je svet plasiravši se u 1/4 finale Mundijala, a na tom putu, pobedili su i čuveni Brazi.

Popularni "vikinzi" su poraženi od Engleske sa 2:1 posle produžetaka i tako su ispali sa turnira.

Erling Haland, kao glavna zvezda ekipe, oduševio je svet partijama, ali, i posle završenog Mundijala, Norvežanin je oduševio sve.

Naime, on je objavio fotografiju sa čuvenim Majkl Džordanom.

Na instagramu je uz fotku imao i kratak opis:

-Opis nije potreban - napisao je Haland.

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