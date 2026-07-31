Fudbalska reprezentacija Norveške, oduševila je svet plasiravši se u 1/4 finale Mundijala, a na tom putu, pobedili su i čuveni Brazi. 

Popularni "vikinzi" su poraženi od Engleske sa 2:1 posle produžetaka i tako su ispali sa turnira. 

Erling Haland, kao glavna zvezda ekipe, oduševio je svet partijama, ali, i posle završenog Mundijala, Norvežanin je oduševio sve. 

Naime, on je objavio fotografiju sa čuvenim Majkl Džordanom. 

Na instagramu je uz fotku imao i kratak opis: 

-Opis nije potreban - napisao je Haland. 

Komentari na ovu objavu Norvežanina samo pljušte. 

Haland i Džordan

 