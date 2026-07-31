Pored Njeguša, osuđeni su i Bajićeva udovica Draginja Bajić, kojoj je određena kazna od četiri godine i tri meseca zatvora, kao i novčana kazna od 500.000 dinara. Željko Papić dobio je dve godine zatvora i istu novčanu kaznu, dok je Nebojša Đokić osuđen na tri godine i devet meseci zatvora, uz novčanu kaznu od 500.000 dinara.

Sud je istovremeno naložio i oduzimanje imovine za koju je utvrđeno da je povezana sa izvršenjem krivičnog dela. Tako će Papiću biti oduzet stan od 151,84 kvadratna metra na Novom Beogradu, Đokiću stopostotni vlasnički udeo u privrednom društvu "Parket Planet", dok će od Njeguša biti oduzeto 650.000 evra.

Ova odluka još nije konačna. Kako je prvostepeni sud ranije doneo oslobađajuću presudu, a drugostepeni sada izrekao osuđujuću, odbrana ima pravo da uloži žalbu trećem stepenu Apelacionog suda u Beogradu.

Prema navodima presude, Njeguš je između septembra 2009. i marta 2010. godine na Zlatiboru primio 650.000 evra od Vitomira Bajića, iako je, kako smatra sud, znao da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti. Tim sredstvima kupljeni su poslovni lokali, dok je bivši fudbaler ostao njihov formalni vlasnik, čime je, prema oceni suda, prikrivano pravo poreklo novca.

Vitomir Bajić bio je pod istragom italijanskih pravosudnih organa zbog sumnje da je učestvovao u organizovanom kriminalu. Istražitelji su ga dovodili u vezu sa kriminalnom grupom Darka Šarića, koja se teretila za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u zemlje Zapadne Evrope.

Bajić je uhapšen 2010. godine po međunarodnoj poternici Italije, ali nije dočekao početak suđenja, pošto je preminuo u pritvoru.

U obrazloženju presude navodi se da je Draginja Bajić u periodu od početka 2007. do marta 2010. godine koristila sredstva za koja je znala da potiču od krivičnih dela svog supruga, ulažući ih u kupovinu nepokretnosti i druge oblike imovine kako bi prikrila njihovo poreklo.

Željko Papić je, prema presudi, učestvovao u prenosu vlasništva nad stanom na Novom Beogradu kako bi prikrio stvarnog vlasnika nekretnine, dok je Nebojša Đokić na svoje ime preuzeo vlasništvo nad kompanijom "Parket Planet", iako je, prema oceni suda, znao da imovina potiče iz kriminalnih aktivnosti.

Ovo je druga drugostepena odluka u ovom predmetu. Prethodnu presudu ukinuo je Apelacioni sud odlučujući u trećem stepenu, nakon čega je postupak vraćen na ponovno odlučivanje, koje je sada završeno osuđujućim presudama.