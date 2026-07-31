Izraelci su posle penala izbacili Vikingur, dok, sada su ostali i bez jednog od najboljih igrača, bivšeg prvotimca crveno belih - Kingsa Kangve.

Kings Kangva je stigao u Zvezdu na leto 2022. godine iz Arsenala iz Tule, a proveo je godinu i po dana u ovom klubu, pre nego je otišao put Kortrajka na pozajmicu, a onda ga ja na leto 2024. godine Zvezda prodala Hapoelu za 800.000 evra.

Odigrao je dosta dve dobre godine u Izraelu, osvojio je i titulu s ovom ekipom, a sad je otišao put Panatinaikosa.

Grci su za njega platili velikih 3.800.000 evra, što je odličan posao izraelske ekipe.

Kings Kangva se oprostio od kluba.

- Od dolaska u Hapoel Ber Ševu kao mlad igrač sa samo jednim snom, do odlaska kao član Kuće slavnih… Ovaj put je nadmašio sva moja očekivanja. Zajedno smo slavili trofeje, vratili ovaj veliki klub na evropsku scenu i imao sam čast da budem proglašen za igrača sezone izraelske Premijer lige. Završiti ovo poglavlje ulaskom u Kuću slavnih Hapoel Ber Ševe je privilegija koju ću zauvek nositi sa sobom.

- Mojim saigračima, trenerima, stručnom štabu, upravi i iznad svega neverovatnim navijačima, hvala vam što ste verovali u mene, bili uz mene i učinili da se od prvog dana osećam kao kod kuće. Nositi ovaj grb bila je jedna od najvećih časti u mojoj karijeri i Hapoel Ber Ševa će zauvek imati posebno mesto u mom srcu. Hvala vam na svemu. Večno zahvalan.