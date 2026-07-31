Organizatori Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. su odlučili da teniski turnir počne samo tri dana nakon finala Vimbldona, što je izazvalo veliku buru i oštre reakcije. Najpoznatiji stručnjaci tvrde da bi to moglo da dovede do odustajanja najvećih zvezda.
Najbolji teniseri sveta bi u takvom scenariju imali gotovo nemoguć zadatak – da odmah posle završnice najprestižnijeg turnira na travi pređu pola sveta, prilagode se potpuno drugačijim uslovima, vremenskoj razlici i prelasku na tvrdu podlogu, a zatim se bore za olimpijske medalje.
Čuveni trener Patrik Muratoglu je zabrinut zbog ovakve odluke i smatra da je raspored nelogičan.
- Da li ste videli kalendar u olimpijskoj godini. Teniski turnir će početi samo tri dana posle vimbldonskog finala i biće igran na tvrdoj podlozi. To je nenormalno - rekao je Muratoglu.
Francuski stručnjak istakao je da olimpijska godina već tradicionalno predstavlja ogroman izazov za igrače, jer se u kratkom periodu kombinuju veliki turniri i dodatno opterećenje koje donose Olimpijske igre.
- Olimpijska godina je uvek preteška za igrače, jer su od kraja maja do kraja jula dva gren slema plus Igre - podsetio je Muratoglu, osvrćući se na Rolan Garos i Vimbldon koji se održavaju u tom periodu.
- Tri velika turnira u roku od dva meseca su neverovatno veliko psihološko i fizičko opterećenje - dodao je on.
Muratoglu upozorava da ovakav raspored povećava rizik od povreda, ali i otvara pitanje da li će najveće zvezde uopšte želeti da učestvuju na turniru u Los Anđelesu.
- Ja ne znam da li će Janik Siner i Karlos Alkaraz hteti da igraju na Olimpijadi u El-Eju. Odbijanje učešća na OI je izuzetno teška odluka, jer predstavljate svoju zemlju. A pri tome, ako odbijete da igrate, suočićete se sa velikim kriticizmom u svojim državama - poručio je Muratoglu.
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