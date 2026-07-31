Organizatori Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. su odlučili da teniski turnir počne samo tri dana nakon finala Vimbldona, što je izazvalo veliku buru i oštre reakcije. Najpoznatiji stručnjaci tvrde da bi to moglo da dovede do odustajanja najvećih zvezda.

Najbolji teniseri sveta bi u takvom scenariju imali gotovo nemoguć zadatak – da odmah posle završnice najprestižnijeg turnira na travi pređu pola sveta, prilagode se potpuno drugačijim uslovima, vremenskoj razlici i prelasku na tvrdu podlogu, a zatim se bore za olimpijske medalje.

Čuveni trener Patrik Muratoglu je zabrinut zbog ovakve odluke i smatra da je raspored nelogičan.

- Da li ste videli kalendar u olimpijskoj godini. Teniski turnir će početi samo tri dana posle vimbldonskog finala i biće igran na tvrdoj podlozi. To je nenormalno - rekao je Muratoglu.