Bivši urugvajski teniser Nikolas Ksivilijer, našao se u centru skandala. Ovaj 27-godišnjak je uhapšen na Floridi pošto je upao u jednu prodavnicu sportske opreme i tamo napravio potpuni haos. Prvo je uzeo reket u ruke i malo ga isprobavao, pa je onda otišao par koraka dalje, uzeo drugi reket i počeo da udara u odeću po prodavnici.

Ljudi koji rade tu su mu prišli, pokušali da ga smire i tražili mu da ostavi reket, a on ga je uzeo i onda počeo da ga razbija o pod. Zatim je izašao iz prodavnice i zatvorio vrata uz pretnje radnicima.

Ubrzo je uhapšen, a još uvek nije jasno šta mu se dogodilo.

Ksivilijer je malo poznati teniser. Najbolji plasman na ATP listi mu je bila 1023. pozicija, a u međuvremenu je prešao na padel.