Prvi je prezentacija opreme u kojoj će igrati na Flašing Medouzu. Reč je o majici bez rukava, u kakvoj je nekada igrao i Rafael Nadal.

Oprema je u bojama američke zastave i lako se može pretpostaviti da njegov spnzor ne bi pravio promociju ovakve vrste da nije uveren da će Karlitos igrati na poslednjem gren slemu.

Ne treba zaboraviti da on u ovoj godini nema poraz na tom turnirskom nivou, jer je u Melburnu trijumfovao dok u Parizu i Londonu nije igrao.

Drugi dokaz je potpuna promena frizure, za koju španski mediji ističu da je postala uobičajena pred turnir.

Alkaraz treba da brani titulu u Njujorku, a poslednji meč je odigrao još sredinom aprila u Barseloni. Od tada leči povredu ručnog zgloba. Ako sve bude po planu, on bi trebalo za oko dve nedelje da igra na mastersu u Sinsinatiju.