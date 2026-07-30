Španski teniser, Karlos Alkaras se i dalje oporavlja od povrede desnog ručnog zgloba.

Propustio je Rolan Garos i Vimbldon, ali, čini se da rehabilitacija polako ulazi u završnu fazu, pa je tako Alkaras počeo sa lakšim udaranjem loptice i laganim treninzima.

I dok Španac odmara od teniskih aktivnosti, van terena je poprilično aktivan, a sada je šokirao fanove novim imidžom.

Nova objava na njegovom instagramu je izazvala potpuni haos među navijačima i svi komentarišu novi izgled Karlosa: