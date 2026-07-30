Stav nacionalnog saveza na važnom sastanku UEFA među prvima je izneo generalni sekretar FSS Branko Radujko, koji je poručio da fudbal mora ostati iznad pojedinačnih interesa.

-Stali smo čvrsto uz UEFA u ovom prelomnom momentu, opredeljeni za zajedništvo u odbrani vrednosti, integriteta i jedinstva svetskog fudbala, ispred bilo kakvih pojedinačnih finansijskih interesa - izjavio je Radujko.

Podsetimo, UEFA i svih 55 nacionalnih saveza usvojili su jednoglasan stav protiv plana FIFA da deo vlasništva nad svojim takmičenjima prepusti privatnim investitorima, uz poruku da evropske reprezentacije neće učestvovati na turnirima pod okriljem svetske kuće fudbala ukoliko sporni predlog bude usvojen.

U saopštenju objavljenom nakon vanrednog sastanka UEFA navodi se da je predlog FIFA neprihvatljiv i da predstavlja ozbiljnu pretnju budućnosti svetskog fudbala.

"Svetsko prvenstvo ne može da bude investicioni proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasleđa u fudbalu, građeno generacijama igrača, reprezentacija i navijača širom sveta. Nijedan njegov deo ne sme biti prepušten privatnim investitorima. Svetsko prvenstvo nije na prodaju", poručila je UEFA.