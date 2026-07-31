Fudbaleri Crvene zvezde igraju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelske Hapoel Ber Ševe.

Izraelci su u petak dobili slobodan dan, a već se u subotu pripremaju za prvi okršaj protiv crveno-belih koji će se igrati u utorak u Mađarskoj.

Još jedna važna vest je stigla u tabor Zvezdinog rivala. Naime, levi bek Pedro Amador će biti najnovije pojačanje za rivala Crvene zvezde.

Dosadašnji defanzivac Atlante iz MLS lige uspešno je prošao lekarske preglede, potpisao ugovor i biće u konkurenciji za sastav protiv srpskog šampiona. U taboru Hapoela uvereni su da će Portugalac odmah doneti kvalitet, pa postoji velika verovatnoća da se nađe u startnih 11 već u prvoj utakmici.

Sa druge strane, šef stručnog štaba Ran Kožok suočava se i sa kadrovskim problemima. Brazilski internacionalac Žoao Viktor povredio se još u meču Superkupa i definitivno neće moći da pomogne saigračima u dvomeču protiv Zvezde.

Što se tiče defanzivne linije, štoper Džabril Diop napustio je igru na meču u Mađarskoj zbog bolova u nozi, ali su detaljni pregledi pokazali da se radi samo o jačem udarcu u kuk, te bi trebalo da bude spreman za revanš.

Na tom susretu zamenio ga je Itaj Rotman, koji je uprkos rano zadobijenoj povredi glave i velikom zavoju oko čela odigrao sjajan meč rame uz rame sa iskusnim Migelom Vitorom, čije izdanje je stavilo trenera Kožoka na slatke muke…