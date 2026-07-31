Jedini predstavnici u Evropi ostali su još Crvena zvezda i Partizan.

Crveno-beli u utorak igraju u susednoj Mađarskoj protiv Hapoel Ber Ševe, dok će Partizan dočekati Tobol iz Kostanaja iz Kazahstana u prvom meču u četvrtak, ali revanš pravi problem.

Naime, gostovanje u Kazahstanu je skoro 4.000 kilometara daleko zbog čega je Partizan odmah reagovao i zatražio je odlaganje svog meča u Superligi Srbije. Veći deo navijača se nadao da će dalje iz para Tobol - Panevežis proći Litvanci zbog kraćeg puta (a realno gledano i lakšeg protivnika), ali je penal lutrija odlučila da to bude Tobol.

Zbog toga je zatraženo odlaganje četvrtog kola Superliga Srbije između Partizana i Radničkog iz Niša, prema Mozzart Sporta. Utakmiac na Čairu je po rasporedu bila planirana za 9. avgust, ali do nje očigledno neće doći.

Superliga treba zvaničnu odluku da saopšti u ponedeljak, a klubovi imaju pravo da dva puta traže odlaganje u toku same sezone.

To je ujedno treći meč ove godine koji je odložen, nakon što su prethodno pomereni mečevi Radnički Kragujevac - Železničar u drugom, odnosno Radnik Surdulica - Crvena zvezda u trećem kolu.