Crnogorski klubovi su doživeli još jedno neuspešno evropsko leto, pa su se poprilično oštrim saopšrenjem oglasili iz Udruženja Fudbalska Crna Gora.

U saopštenju se zahtevaju promene u tamošnjem fudbalu i smenu predsednika FSCG Dejana Savićevića.

Crnogorski klubovi - Sutjeska, Mornar, Dečić i Petrovac doživeli su deset poraza u deset evropskih utakmica ovog leta.

-Čestitke predsedniku FSCG i onima oko njega, čestitke i političkoj eliti u Crnoj Gori. Uspeli ste konačno da zabijete glogov kolac u kovčeg zvani crnogorski fudbal.

Godinama smo vapili, molili, upozoravali, tražili da uradite nešto, ali ste ostali svi nemi kao da se ništa ne dešava.

Čak ste toliko bili drski da ste individui koja je uništila crnogorski fudbal dali orden zasluga, proglasili ga počasnim građaninom itd. Sramno, bruka neviđena!

Molili smo vas, tražili razgovore, išli od jednog do drugog ne da se promovišemo, već da tražimo da učinite nešto dobro, nešto što vas ne košta ama baš ništa, ali vama do dobra nije stalo.

Naprotiv, šaljete svoje čauše u FSCG i dodvoravate se grobaru fudbala. Zašto?

Zašto ćute institucije sistema? Zašto se ne reaguje na desetine nepravilnosti, na odluke Upravnog suda, na odluke Vrhovnog suda, na odluke inspekcijskih organa?

Toliko je bilo vidljivo što će da se desi. Što sada kada smo suočeni sa ovim zastiđem? Svi znamo gde je problem, ali i dalje se ćuti, svi - i političari i institucije i javnost, pogotovo mediji.

Šta više nije jasno? Govorili smo da smo na dnu, da nema kud gore, ali nažalost ima!

Ko će više da gleda ovu bruku od lige, ko će da motiviše decu da se bave fudbalom, ko će da se proda iz ovakve lige, kome je interes da se reklamira?

Fudbalska Crna Gora veruje, zna i može da pomogne da se izvučemo iz ove tragedije, da se organizuju rasprave, da se nađe rešenje, da se krene od nule, ali pre svega treba ukloniti trulo tkivo iz fudbala u vidu predsednika Saveza i ljudi oko njega.

Znali smo svi da će doći do ovoga, kad je skoro svaka sezona nameštena, kad nema kritika, kad nema VAR-a, kad nema infrastrukture, kad pravila ne važe za sve podjednako, kad se neznanje veliča, kad se toleriše nameštanje, kad se ne dozvoljava drugo mišljenje, kad je sujeta ogromna, kad su se generacije velikih majstora fudbala proterale, kad im nije data šansa da oni pokažu mlađim generacijama znanje, kad se štancaju licence trenerske po volji jednog čoveka, kad se sve stavilo pod njegovu šapu, pa eto rezultata.

Sve je bilo nacrtano da se dođe gdje smo došli, ali se nije dalo da se čuje da postoji i druga strana, koja sigurno ne bi dovela do ovoga!

Nažalost, tu smo gde smo, mora da se igra fudbal, ima još ljudi koji vole ovaj sport i koji veruju da može da bude mnogo bolje.

Tražimo da se pokrene javno mnjenje, svi sportski novinari, svi fudbalski radnici, političari, da se naprave korenite promene u fudbalu (kao u Italiji) i da se krene od nule", navodi se u saopštenju.