Brazil vodi, dok su na ovom meču viđene i najveće fudbalske legende svih vremena u publici, što nije bilo toliko često na stadionima.

Naravno, Svetsko prvenstvo privlači ogroman broj navijača svake četiri godine, jer se radi o najvećoj fudbalskoj smotri. Takođe, tu je uvek i veliki broj bivših fudbalera koji dođe kako bi uživao i gledao najbolje od najboljih.

Na ovom meču između Brazila i Škotske, videli smo i dvojicu ljudi sa ovih prostora, a to su Dejan Savićević i Hristo Stoičkov.

Čuveni Dejo je jedan od članova saveta FIFA, zbog čega se ponovo nalazi u loži i to u društvu odabranih.

Dejan Savićević je gledao Brazil i Škotsku u društvu najvećih, poput Ronalda (Zube), Arsena Vengera, tu je Rikardo Kaka, Hristo Stoičkov, Kafu, Pepe, Karembo i Bebeto.

Prava plejada asova.