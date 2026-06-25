Bilo je ipak uzavrelih strasti kod Edina Džeka, koje mnogi nisu očekivali, pa je tako iznerviran napustio teren, kada je izmenjen u 64. minutu. Na teren je ušao Ermin Mahmić, koji je postigao gol za konačan rezultat.

Ipak, Džeko se u tim momentima nije mogao zaustaviti, bacio je flašicu, psovao Barbareza, nije hteo da pogleda trenera. Na kraju duela je čak prilikom zagrljaja pomoćnika Mirka Hrgovića bio na ivici sukoba, te mu se uneo u lice.

Sergej Barbarez, selektor BiH je posle duela na konferenciji za medije govorio o Džeku, odnosno njegovoj ulozi u timu.

- Džeko uvek igra istu ulogu. Nema tu puno filozofije i on je naš najveći igrač. Još uvek pleni pažnju protivničkih ekipa. Puno je bilo želje, volje u igri. Ispisati istorijski rezultat. Nikada se nismo plasirali u nokaut fazu. Meni je kao treneru želja da to izgleda mnogo bolje.

- Nekad neke reakcije imam, ali uvek u želji da to bude motiv. Počeli su da mi stižu videi iz Mostara, jer su tamo moji ljudi. Nažalost, nismo s njima dolje, ali nadamo se da će sačuvati malo snage za parti kada se vratimo. Najmanje sedam dana - rekao je Barbarez i nije mnogo komentarisao dešavanja tokom izmene Džeka.

O samoj utakmici i rezultatu...

- Ne govorim ja džaba da je ovo Svetsko prvenstvo i da je preko puta tebe neko ko ima kvalitet. Ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo. Mi smo došli kao čisti autsajderi da pokušamo nešto veliko da uradimo i to nam se ostvarilo. Uvek ima stvari koje nisu kako smo očekivali. Perfektan duel i dobili bi četiri ili pet razlike, ali i ovako je sjajno - rekao je prethodno Barbarez.