Fudbaleri Bosne i Hercegovine idealno su počeli meč protiv Katara u kojem im odgovara samo pobeda za plasman u nokaut fazu kao jedan od najbolje plasirana trećeplasirana tima.

Poveli su sa 2:0 golovima Alajbegovića i autogolom Sultana Al Brakea, koji je skrenuo loptu u mrežu posle udarca Edina Džeka.

Potom se situacija zakomplikovala za "Zmajeve", jer je Katar smanjio na 2:1, a potom imao i šansu za 2:2 pred poluvreme.

To je dovelo do nervoze, a ona je bila na ivici eksplozije i skandala, kada je Sergej Barbarez doneo hrabru odluku da iz igre izvede kapitena Edina Džeka.

Džeko je bio šokiran kada je video svoj broj na semaforu, besno je skinuo traku, širio ruke i sve vreme nešto gunđao sebi u bradu u neverici.

A kada je seo na klupu imao je izliv besa, najpre je sočno opsovao, a potom besno bacio flašicu punu vode.