Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj nije tražio opravdanja nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država (2:0) u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, kojim je okončan istorijski nastup “zmajeva” na Mundijalu.

Na licu čuvara mreže bio je vidljiv veliki hematom ispod oka, koji je zadobio posle sudara sa Robinsonom u prvom poluvremenu.

-Nije ništa ozbiljno. Dobio sam udarac kolenom u glavu u prvom poluvremenu. Sudarili smo se, ali mislim da je sve u redu. Ne verujem da je nešto slomljeno, samo imam otok, rekao je Vasilj.

Analizirajući utakmicu, istakao je da je BiH odigrala dobro prvo poluvreme, ali je priznao da je njegova greška prethodila vodećem golu domaće selekcije.

-Mislim da smo odigrali sasvim korektno prvo poluvreme. Nismo dominirali u posedu, ali ni rival nije stvarao mnogo prilika. Prvi pogodak primili smo u najgorem mogućem trenutku, pred odlazak na odmor. Moje ispucavanje nije bilo dovoljno dobro, a protivnik takvog kvaliteta to ume da kazni posle svega nekoliko dodavanja, izjavio je golman Bosne i Hercegovine.

Na kraju je poručio da, uprkos velikom razočaranju zbog eliminacije, ekipa može da bude ponosna na ono što je ostvarila.

-Teško nam je jer smo imali šansu da napravimo još veći rezultat. Sitnice su odlučile meč. Iako smo izgubili 2:0, mislim da smo bili ravnopravan protivnik i imali svoje prilike. Kada sagledamo ceo turnir, ostvarili smo istorijski uspeh na koji svi možemo da budemo ponosni. Verujem u ovu ekipu i siguran sam da nas čeka svetla budućnost, zaključio je Vasilj.