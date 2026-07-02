Real Madrid i Serđo Skariolo odlučili su, uz obostranu saglasnost, da stave tačku na njegovu etapu na mestu trenera prvog košarkaškog tima.

Real je sve potvrdio, čeka se sada da tim preuzme Pedro Martines.

-Real Madrid, koji će uvek biti njegova kuća, zahvaljuje mu na posvećenosti, predanosti i profesionalizmu koje je pokazao u našem klubu, i želi njemu i njegovoj porodici sve najbolje u ovom novom poglavlju života - poručili su iz Reala.

Delovalo je da Serđo Skariolo, i uprkos porazu od Olimpijakosa u finalu fajnal-fora Evrolige, ostati na klupi Real Madrida i da Kraljević žele da zadrže kontinuitet, ali se sve odjednom naglavačke okrenulo; Huan Karlos Sančes postao je prvi čovek KK Real Madrida i odlučio je da skloni italijanskog stručnjaka.