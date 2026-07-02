Ispala je, bacila je reket i nije znala šta je snašlo...

-Ona je igrala dobro, ja sam propustila svoje šanse i ona je pobedila. Biće mi potrebno nekoliko dana da dođem k sebi. Izvinite. Trebaće mi vremena. Tek posle toga ću da se vratim na treninge. Ne znam na kom turniru ću igrati. Moram da pričam sa svojim timom i da vidim - rekla je Mira u suzama.

O ponašanju mlade ruske teniserke i svemu viđenom na terenu je pričala i Krejčikova. Posebno kada je reč o trećem setu gde je Andrejeva u jednom momentu počela i sebe da udara reketom.

-Teško je. Poznajem je i znam kako se ponaša. Igrale smo mnogo puta, tak oda znam kakva je. Ja sam sa druge strane mreže i trudim se da se fokusiram na sebe i na stvari koje ja moram da uradim - objasnila je Barbora.