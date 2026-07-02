Nova frka na relaciji Ana Ivanović - Bastijan Švajnštajger... Ovoga puta oko novca i alimentacije koju Nemac treba da plaća za svoja tri sina.

Imovinsko stanje Bastijana Švajnštajgera procenjuje se na otprilike 90 miliona evra – od transfera iz Bajerna u Mančester junajted samo je u tri sezone inkasirao više od 50 miliona evra.

Odluka Ane i Bastijana, još na početku zajedničkog života, bila je da regulišu finansijske i pravne aspekte braka putem predbračnog ugovora.Ugovor, koji sadrži 64 strane, je svojevremeno pripremljen od strane pravnog tima nemačkog fudbalera i prosleđen advokatskoj kancelariji u Beogradu koja godinama zastupa bivšu tenisku šampionku.

Prema dostupnim informacijama, Ana i njena majka Dragana su bez zadrške dale saglasnost na predložene uslove.

Interesantno je da su i tokom braka Ana Ivanović i Bastijan zadržali finansijsku nezavisnost – sa odvojenim bankovnim računima i jasno podeljenim prihodima.

Bastijan i danas zarađuje ogroman novac, pa je prosto neverovatno da pravi problem oko alimentacije koju treba da plaća za svoju decu...

Čuno, više nego čudno...